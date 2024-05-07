Çin\'deki Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 21 Yaralı

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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Caotong ilindeki Cınşiong İlçe Halk Hastanesinde bugün sabah saatlerinde bir saldırgan elindeki bıçakla hastalara ve görevlilere saldırdı.

Yerel polis birimleri, saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken eyleminin sebebinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Soyadının Li olduğu ifade edilen saldırganın, ilçeye bağlı bir köyün nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Bıçaklı saldırılar

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleriyle kamuya ait hastane ve anaokulu gibi yerlerde işlenen bıçaklı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 2021 yılında bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 çocuk ve 2 öğretmen yaralanmıştı.

2022'de Şanghay'da bir saldırgan bir hastanede 6'sı ağır 15 kişiyi yaralamıştı.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde ise 2023'te bir anaokulunda gerçekleşen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.