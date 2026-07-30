Çin'deki Heyelan Can Kaybı 51'e Yükseldi
Çongçing'deki heyelan sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı, 10 kişi kayıp.
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri, heyelanın ardından süren çalışmalarda 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Yetkililer, böylelikle can kaybının 51'e yükseldiğini, 10 kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da heyelan meydana gelmişti.
Kaynak: AA
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