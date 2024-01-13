Çin\'deki Kentsel Demiryolu Hatlarının Uzunluğu 10.165,7 Kilometreye Ulaştı

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin genelinde faaliyette olan kentsel demiryolu transit hatlarının toplam uzunluğu 10.165,7 kilometreye ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Aralık 2023 itibarıyla ülkedeki 55 kentte 306 demiryolu transit hattı faaliyette bulunuyor.

Sadece Aralık ayında 250,1 kilometre uzunluğunda yeni hat faaliyete geçti.

Çin'deki kentsel demiryolu transit hatlarında Aralık ayında 2,67 milyar kişi seyahat etti. Rakam, önceki aya göre yüzde 3,2 artış ve 2019 yılındaki aylık ortalamaya göre yüzde 34 artışa işaret ediyor.