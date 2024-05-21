Çin'deki kömür madeni kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

HARBİN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Heilongjiang Longmay Grubu'na bağlı Hegang madencilik şirketine ait Xing'an kömür madeninde Pazartesi günü gece saatlerinde meydana gelen kazada 9 kişi mahsur kaldı. Maden şirketine göre bu kişilerden 4'ü kurtarılabildi.
Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sıvı karbondioksit sızıntısından kaynaklandı.
Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı soruşturma ise devam ediyor.
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