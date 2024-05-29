Çin'deki Limanların Konteyner Hacmi Yüzde 9 Arttı

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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki limanların konteyner hacmi, dış ticaretteki genişlemenin etkisiyle 2024'ün ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre söz konusu dönemde Çin limanlarında toplam 104,03 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner işlem gördü.

Ülkenin limanlarındaki kargo hacmi ise aynı dönemde 5,55 milyar tona ulaşarak, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artış kaydetti.

Verilere göre özellikle dış ticaret kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı.

Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı, bu yılın ilk dört ayında yuan bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyüdü. Bu rakam, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5'lik orandan daha güçlü bir büyümeye işaret ediyor.