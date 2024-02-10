Çin\'deki Ningde Kara Limanı, Araç İhracatı İçin Lojistik Merkezi Olarak Hizmet Veriyor

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NİNGDE, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Ningde kara limanı, araç taşıma demiryolu hatları, araç yükleme ve boşaltma platformlarıyla, küresel pazarlara ihraç edilecek araçlar için bir lojistik dağıtım ve sevkiyat merkezi olarak hizmet veriyor.