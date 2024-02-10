Çin'deki Ningde Kara Limanı, Araç İhracatı İçin Lojistik Merkezi Olarak Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Çin'deki Ningde Kara Limanı, Araç İhracatı İçin Lojistik Merkezi Olarak Hizmet Veriyor

Çin\'deki Ningde Kara Limanı, Araç İhracatı İçin Lojistik Merkezi Olarak Hizmet Veriyor

Çin'deki Ningde kara limanı, araç taşıma demiryolu hatları, araç yükleme ve boşaltma platformlarıyla, küresel pazarlara ihraç edilecek araçlar için bir lojistik dağıtım ve sevkiyat merkezi olarak hizmet veriyor.

10.02.2024 17:11
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NİNGDE, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Ningde kara limanı, araç taşıma demiryolu hatları, araç yükleme ve boşaltma platformlarıyla, küresel pazarlara ihraç edilecek araçlar için bir lojistik dağıtım ve sevkiyat merkezi olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua

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