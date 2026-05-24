Çin'deki Sel Felaketi: 1 Ölü, 17 Kayıp

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, Yongçuan ilçesinde dün gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yoğun yağmur sele yol açtı.
Selde 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişiden ise haber alınamıyor.
İlçede arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları sürüyor.
