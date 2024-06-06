Çin'deki Shengli Petrol Sahası'nda Geri Dönüşüm Çalışmaları

DONGYİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying kentinde bulunan Shengli Petrol Sahası'na bağlı açık deniz sahası görülüyor, 4 Haziran 2024.
Shengli Petrol Sahası'nda son yıllarda yerel petrol üretimini artırmanın yanı sıra katı atık sınıflandırması ve geri dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)
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