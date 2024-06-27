Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu Bölge Sakinleri Tahliye Edildi

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HUANGSHAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentine bağlı Shexian ilçesinin Huicheng kasabasında bölge sakinlerini tahliye eden kurtarma görevlileri, 23 Haziran 2024.

Anhui eyaletindeki Huangshan kentinin kısa süre önce şiddetli yağışın etkisi altına girmesi üzerine, kurtarma ve yardım çalışmaları için farklı sektörlerden personeller seferber edildi.

Anhui eyaleti de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların etkili olmaya devam etmesi beklenirken, Çin Ulusal Gözlemevi Perşembe günü şiddetli yağış ve fırtına için turuncu alarmı yeniledi. (Fotoğraf: Cheng Hongmei/Xinhua)