Çin'deki tayfun sonrası iletişim ve elektrik yeniden sağlandı

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CHANGSHA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Zixing kentinde 30 kişinin ölümüne, 35 kişinin de kaybolmasına neden olan tayfun kaynaklı şiddetli yağışlar sonrasında iletişim ve elektrik büyük oranda yeniden sağlandı.

Hunan eyaletinde bulunan ve ilçe düzeyindeki bir kent olan Zixing'i idare eden Chenzhou kentinin belediye başkanı Kan Baoyong Cuma günü sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Gaemi Tayfunu'nun tetiklediği fırtına ve şiddetli yağışların Zixing'e bağlı 149 köyde elektrik, 78 köydeyse iletişim kesintisine yol açtığını kaydetti.

Şiddetli yağışların Zixing'de "büyük hasara" yol açtığını belirten Kan, 1.641 evin yıkıldığını ve 1.345 yolun çöktüğünü açıkladı.

Yağışlardan 118.000 bölge sakininin olumsuz etkilendiğini, 13.800 hektarlık tarım alanının hasar gördüğünü, bunun 5.000 hektarının ise tamamen yok olduğunu dile getiren Kan, tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını sözlerine ekledi.