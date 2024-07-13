Çin'deki Tianjin Limanı, Akıllı Liman İnşaatıyla Dönüşüyor - Son Dakika
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Çin'deki Tianjin Limanı, Akıllı Liman İnşaatıyla Dönüşüyor

Çin\'deki Tianjin Limanı, Akıllı Liman İnşaatıyla Dönüşüyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı, 5G, yapay zeka, otonom sürüş ve bulut bilişim gibi teknolojilerden yararlanan akıllı liman inşaatıyla yepyeni bir limana dönüştü. Liman, dünyanın ilk akıllı sıfır karbon terminali olma özelliğini taşıyor. Akıllı terminal, çalışma verimliliğini artırırken işçilik maliyetlerini azaltıyor. Çin, akıllı taşımacılık ve lojistik alanında güçlü bir şekilde gelişmeyi hedefliyor.

13.07.2024 15:45
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ÇEKİM TARİHİ: 10 Temmuz 2024

1. Tianjin Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı, 5G, yapay zeka, otonom sürüş ve bulut bilişim gibi teknolojilerden yararlanan akıllı liman inşaatıyla yepyeni bir limana dönüştü.

Liman, an itibariyle dünyanın ilk akıllı sıfır karbon terminali olma özelliğini taşıyor.

Akıllı terminal, tek bir liman vincinin çalışma verimliliğini yüzde 40'tan fazla artırıyor ve işçilik maliyetlerini yüzde 60 azaltıyor.

Dünya standartlarında akıllı ve yeşil limanlar inşa etmeyi hedefleyen Çin, son yıllarda akıllı taşımacılık ve lojistiği güçlü bir şekilde geliştiriyor.

Tianjin Limanı'nın yanı sıra, kargo hacmi bakımından dünyanın en yoğun limanı olan Ningbo-Zhoushan Limanı da akıllı liman inşaatı dalgasından nasibini aldı.

Çin İletişim ve Ulaştırma Derneği yetkilisi Lin Yikun, Çin'in dış ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını ve akıllı limanların geliştirilmesinin operasyonel verimliliği artırarak Çin'in dış ticaretinin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacağını söyledi.

Çin, kargo hacmi bakımından dünyanın en yoğun 10 limanından sekizine ve konteyner hacmi bakımından dünyanın en yoğun 10 limanından yedisine ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Dünya, Ulaşım, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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