Çin\'deki toprak kayması felaketinde ölü sayısı 44\'e yükseldi

ZHENXİONG, 25 Ocak 2024 (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhenxiong ilçesine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde bulunan geçici bir barınma merkezi görülüyor, 24 Ocak 2024.
Yerel yetkililer, Pazartesi günü Yunnan eyaletindeki dağlık bir köyü vuran toprak kaymasında kaybolan kişilerin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldığının teyit edilmesiyle felakette hayatını kaybedenlerin sayısının Perşembe günü saat 20.04 itibarıyla 44'e yükseldiğini belirtti. Afetten etkilenen insanlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması için geçici barınma merkezlerine götürüldü. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)
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