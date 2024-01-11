Çin\'deki Uluslararası Buz ve Kar Festivali Turizmi Canlandırıyor

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

KONUM: Harbin/ Changchun, Çin

1. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın çeşitli görüntüleri

4. Chagan Gölü'nün çeşitli görüntüleri

6. SES 4 (Çince): ZHANG JİANMEİ, Turist

Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Cuma akşamı başlayan Uluslararası Buz ve Kar Festivali, ülkenin gelişmekte olan buz ve kar ekonomisine canlılık kazandırıyor.

Kentin içinden geçen Songhua Nehri'nin kuzey kıyısında inşa edilen Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yaklaşık 250.000 metreküp buz ve kar, göz alıcı güzellikteki peyzaj ve heykellere dönüştürüldü.

"Buradaki buzdan heykeller muhteşem. Çok güzel fotoğraflar çektim. Dönme dolaptan görülen manzara da çok güzeldi. Ayrıca Harbin Buz Gösterisi'ni de izledim. Dans ve şarkı performansları harikaydı. Benim için eğlenceli bir gün oldu."

"Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı ilk kez ziyaret ediyorum. Manzara muhteşem. Burada bulunmaktan çok keyif aldım ve tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim."

Harbin'in zengin buz ve kar kaynakları, kenti Çin'in kış turizmi için popüler bir yer haline getiriyor.

Kent, üç günlük yeni yıl tatilinde 3,05 milyon civarında ziyaretçi ağırlayarak 5,91 milyar yuan (yaklaşık 832,39 milyon ABD doları) tutarında turizm geliri elde etti.

Komşu Jilin eyaletinin Songyuan kentindeki Chagan Gölü'nde düzenlenen kış balıkçılığı temalı festival de ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin sayısında artışa neden oldu.

"Chagan Gölü bu yıl özel bir ağ balıkçılığı deneyimi sunuyor. Turistler sadece gölün göz alıcı manzarasının keyfini çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda balıkçılık ve avcılık faaliyetlerine de katılabiliyor."

SES 4 (Çince): ZHANG JİANMEİ, Turist:

"Balıkların sudan sıçrayışlarını izlediğimde inanılmaz derecede heyecanlandım ve bereketli bir av sezonunun sevincini yaşadım."

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning, Jilin ve Heilongjiang eyaletleri geçmişte ülkenin başlıca sanayi merkezleriydi.

Bölge şu anda zengin buz ve kar kaynakları sayesinde ekonomik yapının dönüşümünü teşvik etmek için bir atılım yapmak istiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin/Changchun'dan bildiriyor.

(XHTV)