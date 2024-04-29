Çin'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369'a Ulaştı

Çin\'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369\'a Ulaştı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Zhongguancun Forumu'nda açıklanan bir rapora göre, Çin'de değeri 1 milyar ABD dolarını aşan startup şirketlerin sayısı 369'a ulaştı. Çin'deki unicorn şirketlerin sayısı küresel çapta bu tür şirketlerin toplam sayısının dörtte birinden fazlasına denk geliyor. Şirketler yapay zeka ve entegre devre alanları başta olmak üzere 16 sektörde faaliyet gösteriyor.

29.04.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Zhongguancun Forumu'nda Pazar günü açıklanan bir rapora göre, Çin'de değeri 1 milyar ABD dolarını aşan startup şirketlerin, diğer bir deyişle unicorn'ların sayısı 369'a ulaştı.

Çin'deki unicorn girişim gelişimine ilişkin rapora göre, ülkedeki unicorn şirketlerin sayısı küresel çapta bu tür şirketlerin toplam sayısının dörtte birinden fazlasına denk geliyor.

Çin'in teknolojik inovasyon alanındaki genel gücü son yıllarda istikrarlı şekilde arttı. Uzmanlar, ülkenin çok sayıda unicorn şirket geliştirdiğini ve kaliteli yeni üretici güçlerin büyütülmesi için daimi bir ivme sağladığını kaydediyor.

Çin'deki 369 unicorn şirketi, yapay zeka ve entegre devre alanları başta olmak üzere 16 sektörde faaliyet gösteriyor.

Bölge açısından bakıldığında söz konusu şirketler ülke çapında 47 şehre yayılmış olup, yüzde 60'ından fazlası Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou ve Hangzhou'da yoğunlaşıyor.

Şirketlerden 67'si geçtiğimiz yıl unicorn şirket olmaya hak kazandı.

Rapora göre Beijing kentti 114 adet unicorn şirketle ülke çapında ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement