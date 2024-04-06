Çin'deki Yabancı Sermayeli Firmaların Karı Arttı

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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki yabancı sermayeli firmalar ile ülkenin Hong Kong, Makao ve Taiwan bölgelerinden gelen yatırımcı firmalar yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 oranında kar artışı bildirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından son açıklanan veriler, Çin'in sanayi ekonomisinde genel bir büyüme olduğunu gösterdi. Verilere göre, 2024 yılının ilk iki ayında büyük şirketlerin karı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarken, orta ölçekli şirketler yüzde 6 ve küçük şirketler yüzde 18,9 kar artışı kaydetti.

Veriler ayrıca, ankete katılan sanayi firmalarının ticari gelirlerinin bu dönemde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında arttığını ortaya koydu. Bu rakam, 2023 yılının tamamında kaydedilen büyüme oranından yüzde 3,4 puanlık bir artışa ve sanayi ekonomisinde bir toparlanmaya işaret ediyor.

NBS Sanayi İstatistikleri Departmanı Baş İstatistikçisi Wang Xin, Çin'de sanayi üretiminde yılın ilk iki ayındaki olumlu toparlanmaya dikkat çekti. Yetersiz efektif talep ve kurumsal karlılık gibi zorluklar karşısında mevcut uluslararası durumun karmaşık ve ciddi olmaya devam ettiğini belirten Wang, bunun da sanayi ekonomisindeki toparlanma ivmesinin daha da güçlendirilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.