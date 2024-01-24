Çin\'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 39\'a Yükseldi

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NANCHANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu şehrinde Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen bina yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Yerel yangın müdahale acil durum merkezi, yangının Xinyu'nun Yushui bölgesindeki Tiangongnan Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın bodrum katında saat 15.24 sularında çıktığını bildirdi.
Yaralananlar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor.
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