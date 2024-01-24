Çin\'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 39\'a Yükseldi

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Ocak 2024
1. Yangın mahallinden çeşitli görüntüler
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentinde Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen bina yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Yerel yangın müdahale acil durum merkezi, yangının Xinyu kentinin Yushui bölgesinde cadde üzerinde bulunan bir mağazada saat 15.00 sularında çıktı.
Kurtarma çalışmaları sona erdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinyu'dan bildiriyor. (XHTV)
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