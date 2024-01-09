Çin\'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de faaliyette olan yüksek hızlı demiryollarının toplam uzunluğu 2023 yılı sonu itibarıyla 45.000 kilometreye ulaştı.

Salı günü Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin düzenlediği çalışma konferansında açıklanan verilere göre, ülkenin faaliyetteki demiryolu ağının uzunluğu 159.000 kilometreye çıktı.

2023 yılında ülkenin demiryolu sektörüne yapılan sabit varlık yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 764,5 milyar yuan (yaklaşık 107,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Veriler, 2023 yılında 2.776 kilometresi yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 3.637 kilometrelik yeni hattın işletmeye alındığını gösteriyor.

Şirket, geçen yıl 34 demiryolu projesinin tamamlanıp işletmeye alındığını, 102 demiryolu istasyonunda hizmet verilmeye başlandığını ve inşaat halindeki 112 demiryolu projesinde aşama kaydedildiğini belirterek, tüm bu gelişmelerin ülkenin demiryolu altyapısındaki ilerlemeye işaret ettiğini vurguladı.