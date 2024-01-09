 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı

Çin'de faaliyette olan yüksek hızlı demiryollarının toplam uzunluğu 2023 yılı sonu itibarıyla 45.000 kilometreye ulaştı. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, ülkenin faaliyetteki demiryolu ağının uzunluğu 159.000 kilometreye çıktı. 2023 yılında yapılan sabit varlık yatırımları yüzde 7,5 artarak 764,5 milyar yuan olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2023 yılında 2.776 kilometresi yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 3.637 kilometrelik yeni hattın işletmeye alındığı belirtildi.

Çin\'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı
09.01.2024 - 11:54,
Abone Ol

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de faaliyette olan yüksek hızlı demiryollarının toplam uzunluğu 2023 yılı sonu itibarıyla 45.000 kilometreye ulaştı.

Salı günü Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin düzenlediği çalışma konferansında açıklanan verilere göre, ülkenin faaliyetteki demiryolu ağının uzunluğu 159.000 kilometreye çıktı.

2023 yılında ülkenin demiryolu sektörüne yapılan sabit varlık yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 764,5 milyar yuan (yaklaşık 107,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Veriler, 2023 yılında 2.776 kilometresi yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 3.637 kilometrelik yeni hattın işletmeye alındığını gösteriyor.

Şirket, geçen yıl 34 demiryolu projesinin tamamlanıp işletmeye alındığını, 102 demiryolu istasyonunda hizmet verilmeye başlandığını ve inşaat halindeki 112 demiryolu projesinde aşama kaydedildiğini belirterek, tüm bu gelişmelerin ülkenin demiryolu altyapısındaki ilerlemeye işaret ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Çin, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Uzunluğu 45.000 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement