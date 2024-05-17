Çin Demiryolu İnşaat Şirketi, Suudi Arabistan'ın NEOM kentinde galeri tüneli projesini tamamladı - Son Dakika
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Çin Demiryolu İnşaat Şirketi, Suudi Arabistan'ın NEOM kentinde galeri tüneli projesini tamamladı

Çin Demiryolu İnşaat Şirketi (CRCC), Suudi Arabistan'ın fütüristik kenti NEOM'da inşa ettiği galeri tüneli projesini tamamlayıp teslim etti. Proje, Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesindeki çölde toplam 9,48 kilometre uzunluğunda altı adet galeriden oluşuyor. NEOM kenti, Suudi Arabistan'ın sürdürülebilir yaşam, iş ve refahın yeni bir modelini temsil eden avangart bir gelecek kenti inşa etme vizyonunu yansıtıyor.

17.05.2024 16:00
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RİYAD, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demiryolu İnşaat Şirketi (CRCC), Suudi Arabistan'ın fütüristik kenti NEOM'da inşa ettiği galeri tüneli projesini tamamlayıp teslim etti. Çarşamba günü gerçekleştirilen teslimat, bir Çinli işletmenin NEOM'da üstlendiği ilk projenin bitişi anlamına geliyor.

Ekim 2021'de başlayan proje, Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesindeki çölde toplam 9,48 kilometre uzunluğunda altı adet galeriden oluşuyor.

Şirketin Ortadoğu bölge merkezi genel müdür yardımcısı ve proje müdürü olan Tang Ming, inşaat sürecinde CRCC'nin, karmaşık jeolojik şartların yol açtığı zorlukları aşmak için çeşitli inovasyonlar geliştirdiğini söyledi.

"Çinli işletmeler, projede uluslararası düzeydeki rekabet güçlerini sergiledi" diyen proje yöneticisi Barrymore Nicholls, Çinli işletmelerin, NEOM'un inşasında önemli bir rol oynayacağına inandığını dile getirdi.

Akabe Körfezi'nin güney ucunda bulunan ve 26.500 kilometrekarelik bir alanı kapsayan NEOM, Suudi Arabistan'ın "sürdürülebilir yaşam, iş ve refahın yeni bir modelini" temsil eden avangart bir gelecek kenti inşa etme vizyonunu yansıtıyor.

Kent, çeşitlendirilmiş bir ekonomiyi teşvik için başlatılan 2030 Suudi Vizyonu kapsamında yer alıyor. An itibariyle NEOM kentinin inşasına çok sayıda Çinli işletme katılıyor.

Kaynak: Xinhua

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