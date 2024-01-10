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Çin Demiryolu Sektörü 2023 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin Demiryolu Sektörü 2023 Yılında Rekor Kırdı

Çin'in demiryolu sektörü, 2023 yılında 3,68 milyar yolcu seyahatiyle rekor kırdı. Yılın en yoğun gününde gerçekleştirilen seyahat sayısı 20 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, günlük ortalama yolcu seyahati sayısı 10 milyonu aştı. Sektör, geçtiğimiz yıl 3,91 milyar ton kargo taşıyarak bir başka rekora daha imza attı. Toplam taşımacılık geliri ise 964,1 milyar yuana (135,8 milyar ABD doları) ulaştı. Çin'in faaliyetteki demiryolu ağı uzunluğu ise 159.000 kilometreye ulaştı, bunun 45.000 kilometresi yüksek hızlı demiryolu olarak kullanılıyor.

Çin Demiryolu Sektörü 2023 Yılında Rekor Kırdı
10.01.2024 - 17:37,
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BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sektörü 2023 yılında 3,68 milyar yolcu seyahatiyle rekor kırdı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre yılın en yoğun gününde gerçekleştirilen seyahat sayısı 20 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve günlük ortalama yolcu seyahati sayısı 10 milyonu aştı.

Sektör, geçtiğimiz yıl 3,91 milyar ton kargo taşıyarak bir başka rekora daha imza attı.

Sektörün toplam taşımacılık geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 964,1 milyar yuana (135,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in faaliyetteki demiryolu ağı uzunluğu 2023 yılı sonunda yaklaşık 159.000 kilometreye ulaşırken, bu rakamın 45.000 kilometresini yüksek hızlı demiryolu oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Demiryolu Sektörü 2023 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika
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