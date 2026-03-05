Çin'den 2026-2030 Hedefleri - Son Dakika
Çin'den 2026-2030 Hedefleri

05.03.2026 14:42
Çin, GSYİH büyümesini hedefleyerek yeşil ve inovasyon odaklı kalkınma planlarını açıkladı.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik önemli kalkınma hedefleri açıklandı.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, Çin önümüzdeki beş yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini uygun bir aralıkta tutmayı hedefliyor. Bu çerçevede yıllık büyüme oranları da gerçek koşullar doğrultusunda belirlenecek.

Raporda Çin'in 2020 yılındaki kişi başına düşen GSYİH'sini 2035 yılına kadar iki katına çıkaracak olan bu adımların, orta düzeyde gelişmiş bir ülke seviyesine ulaşma hedefine yönelik sağlam bir temel oluşturacağı belirtiliyor.

Çin'in ülke çapındaki inovasyon odaklı ve yeşil kalkınmayı sürdürecek araştırma ve geliştirme harcamalarında yıllık ortalama en az yüzde 7 artış öngörülen raporda, 2026-2030 yılları arasında GSYİH birimi başına karbondioksit emisyonlarında da toplam yüzde 17 azalma hedefleniyor.

Çin ayrıca temel dijital ekonomi sektörlerinin katma değerini GSYİH'sinin yüzde 12,5'ine, ortalama yaşam süresini ise 80 yıla çıkarmayı planlıyor.

Raporda Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'da yer alan hedef ve görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimine yön verilmesinden halkın refahının sağlanması ve iyileştirilmesine kadar altı alanda toplam 109 büyük proje önerildiği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

