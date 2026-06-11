Çin\'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin açıkladığı 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'na göre Çin, önümüzdeki beş yılda çevreyle ilgili hakların korunmasını güçlendirecek.

Perşembe günü 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Planda ekoloji ve çevre ile ilgili kanunların uygulanması, ekoloji ve çevre ile ilgili bilgi paylaşımı ve halk katılımının güçlendirilmesi ve sade, mütevazı, yeşil, düşük karbonlu ve sağlıklı yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi gibi yöntemlerle modern ekolojik ve çevresel yönetişim sistemlerinin iyileştirilmesi hakkına dikkat çekiliyor.

Rapor, hava, su kaynakları, su ortamları, su ekosistemleri, toprak ve katı atıklar, gürültü ve deniz kirliliği de dahil olmak üzere kirliliğe karşı verilen kritik önemdeki mücadelenin ilerletilmesinin önemine işaret ediyor.

Ayrıca ekolojik korumaya yönelik kırmızı çizgilerin sıkı şekilde uygulanması gibi çabalarla ekosistemlerin çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirliğinin artırılması çağrısı yapılıyor.

Planda iklim değişikliğiyle mücadelenin önemi vurgulanırken, ülkenin karbon emisyonlarında planlandığı üzere 2030 yılında zirve noktasına ulaşma taahhüdü bir kez daha teyit ediliyor.