Çin'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı - Son Dakika
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Çin'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı

Çin\'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı
11.06.2026 16:32
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Çin, çevre haklarını güçlendirecek ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik edecek.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin açıkladığı 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'na göre Çin, önümüzdeki beş yılda çevreyle ilgili hakların korunmasını güçlendirecek.

Perşembe günü 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Planda ekoloji ve çevre ile ilgili kanunların uygulanması, ekoloji ve çevre ile ilgili bilgi paylaşımı ve halk katılımının güçlendirilmesi ve sade, mütevazı, yeşil, düşük karbonlu ve sağlıklı yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi gibi yöntemlerle modern ekolojik ve çevresel yönetişim sistemlerinin iyileştirilmesi hakkına dikkat çekiliyor.

Rapor, hava, su kaynakları, su ortamları, su ekosistemleri, toprak ve katı atıklar, gürültü ve deniz kirliliği de dahil olmak üzere kirliliğe karşı verilen kritik önemdeki mücadelenin ilerletilmesinin önemine işaret ediyor.

Ayrıca ekolojik korumaya yönelik kırmızı çizgilerin sıkı şekilde uygulanması gibi çabalarla ekosistemlerin çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirliğinin artırılması çağrısı yapılıyor.

Planda iklim değişikliğiyle mücadelenin önemi vurgulanırken, ülkenin karbon emisyonlarında planlandığı üzere 2030 yılında zirve noktasına ulaşma taahhüdü bir kez daha teyit ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hale Kaya Hale Kaya:
    ya bu sefer çin gerçekten çevre konusunda ciddiyse bravo verin adamlara diğer ülkelere de iyi örnek olur 0 0 Yanıtla
  • Çavlan Kaya Çavlan Kaya:
    plandan eksik bir şey var gibi geliyo detaylar yeterli değil çevre haklarından bahsediyo ama hangi mekanizmalar kullanılacak onu açıklamıyo devlet kurumları nasıl denetlenecek belli değil 0 0 Yanıtla
  • Işıl Demir Işıl Demir:
    bu planların kağıt üzerinde kalmasından çok uygulanıp uygulanmayacağı önemli bence çevre konusu her ülkede söylenir ama gerçekten ne kadar para harcanıyo bunu merak ediyorum sanki sadece halkı sakinleştirmek için açıklamalar yapılıyo gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çin'den 2026-2030 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı - Son Dakika
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