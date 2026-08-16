Triatlon Şampiyonası İçin İstanbul'da Yol Kapatması - Son Dakika
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Triatlon Şampiyonası İçin İstanbul'da Yol Kapatması

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İstanbul'da düzenlenen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul'da, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bugün düzenlenecek triatlon şampiyonası kapsamında saat 04.45'ten programın bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar, Cuma Yolu Caddesi ile Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı.

Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Ayrıca, TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak- Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol, TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı kapatıldı.

Alternatif olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti kullanılabilecek.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı kapalı olacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Büyükdere ile Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İstanbul, Sarıyer, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Triatlon Şampiyonası İçin İstanbul'da Yol Kapatması - Son Dakika

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