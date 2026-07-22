Çin\'den AB\'ye Sert Tepki

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında AliExpress'e 550 milyon euro para cezası verme kararına güçlü tepki göstererek ciddi endişelerini dile getirdi.

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB'nin platform düzenlemesi bahanesiyle dijital engeller oluşturmasına ve Çinli e-ticaret şirketlerinin Avrupa'daki olağan faaliyetlerini kısıtlayıp baskı altına almaya yönelik ayrımcı tedbirler almasına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, Çin'in AB'yi yasal belirsizliklerden yararlanarak takdir yetkisini kötüye kullanmaktan vazgeçmeye ve Çinli şirketlere adil ve hakkaniyetli davranmaya çağırdığını söyledi.

Sözcü ayrıca, Çinli şirketlerin haklarını yasal yollarla savunmalarını kararlılıkla destekleyeceklerini ve bu şirketlerin meşru çıkarlarını korumak için somut adımlar atacaklarını söyledi.