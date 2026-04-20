Çin'den ABD'nin İran Gemisi Alıkoyma Eylemine Tepki

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin İran'daki bir limana doğru seyreden İran'a ait bir kargo gemisini zorla alıkoyduğuna yönelik haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun hassas ve karmaşık olduğunu belirtti.

Guo, ilgili tarafların sorumlu bir tutumla ateşkes anlaşmasına riayet etmesi, çatışmaları tırmandırmaktan ve gerilimleri artırmaktan kaçınması ve boğazda olağan deniz trafiğinin yeniden sağlanması için gerekli koşulları sağlaması temennisinde bulundu.