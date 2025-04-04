Çin'den ABD'ye Düşük Değerli Paket Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Düşük Değerli Paket Tepkisi

Çinli sektör grupları, ABD'nin düşük değerli paketlere gümrük vergisi getirmesine karşı çıktı.

04.04.2025 15:04
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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çinli sektör grupları cuma günü ABD'nin Çin'den gelen düşük değerli paketlere yönelik gümrüksüz uygulamayı iptal etmesine kesin bir dille karşı çıktı.

ABD yönetimi 2 Mayıs'tan itibaren Çin anakarası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden gelen ve değeri 800 ABD doları altında olan paketlerin artık gümrük vergisinden muaf tutulmayacağını duyurmuştu.

Çin Ulusal Hafif Sanayi Konseyi'nden yapılan açıklamada ABD'nin söz konusu adımının Çin ile ABD arasındaki olağan ticaret düzenini bozduğu, küresel endüstriyel işbirliğini etkilediği ve özellikle ABD'li tüketicilerin hak ve çıkarlarını baltaladığı belirtildi.

Söz konusu adımı kendi kendini baltalama eylemi olarak niteleyen grup, bu hamlenin sadece hafif endüstriyel tüketim mallarının küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını zedelemekle kalmayıp, aynı zamanda ABD de dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

ABD yönetimini piyasa kurallarına saygı göstermeye, halkın ihtiyaçlarının farkında olmaya ve yanlış uygulamalarına son vermeye çağıran grup, uluslararası toplumu ticari zorbalığa karşı birlikte direnmeye ve eşit ve karşılıklı fayda sağlayan uluslararası ticaret sistemini kararlılıkla korumaya davet etti.

Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi ise yaptığı açıklamada uluslararası tedarik zinciri düzenini bozan ve iç idari tedbirler yoluyla ticaret maliyetlerini arttıran ABD'nin hegemonyacı eylemlerine güçlü şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Konsey, düşük değerli paketlere yönelik gümrüksüz uygulamanın ticaretin kolaylaştırılması için uluslararası kabul görmüş bir uygulama olduğunu kaydetti. Açıklamada, "ABD tarafı pratik gerçekleri göz ardı etmekte, Dünya Ticaret Örgütü'nün ayrım gözetmeme ilkesini ihlal etmekte ve eşit ticaretin ruhuyla çelişmektedir" denildi.

Açıklamada, "Küresel tekstil tedarik zincirinin direncini zayıflatan bu tür eylemler nihayetinde ABD'li işletmeler ve tüketiciler de dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarlarına zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Düşük Değerli Paket Tepkisi - Son Dakika

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