Çin'den ABD'ye Ek Gümrük Vergisi Tepkisi

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere karşı önlemler alacaklarını belirtti.

Çin'in dünyadaki en katı ve en titiz şekilde uygulanan uyuşturucuyla mücadele politikalarına sahip olduğunu kaydeden sözcü, Çin ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı ve derinlemesine işbirliği yaparak kayda değer sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Sözcü, buna karşın ABD'nin sürekli suçu başkasına atma yolunu seçtiğini ve fentanil konusunu bahane ederek Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdiğini dile getirdi.

Sözcü, "ABD tarafının yaptığı şey, gerçekler, uluslararası ticaret kuralları ve tüm tarafların görüşlerini göz ardı ederek tipik bir tek taraflılık ve zorbalık örneğidir" dedi.