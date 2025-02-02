Çin'den ABD'ye Gümrük Tepkisi

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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararını şiddetle kınayıp karşı çıktıklarını belirterek, meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli karşı önlemleri alacaklarını söyledi.

Sözcü pazar günü yaptığı açıklamada, "Çin'in bu konudaki duruşu sağlam ve tutarlı. Ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmaz" dedi. ABD'nin tek taraflı vergi artışlarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurgulayan sözcü, bunun ABD'nin kendi içindeki sorunları çözmeyeceği gibi, her iki tarafa ve özellikle dünyaya fayda getirmeyeceğini ifade etti.

Çin'in uyuşturucu ile mücadele konusunda hem politika hem de uygulama açısından dünyanın en katı ülkelerinden biri olduğunu, Fentanil maddesinin ABD'nin sorunu olduğunu söyleyen sözcü, ABD'nin bu konudaki mücadelesine insani ve iyi niyetli duygularla destek verdiklerini hatırlattı.

ABD'nin talebi üzerine 2019 yılında fentanil ile ilgili maddeleri resmi olarak bir sınıf şeklinde listeleme kararı aldıklarını belirten sözcü, Çin'in bunu yapan dünyadaki ilk ülke olduğunu söyledi. Çin'in ABD ile uyuşturucu karşıtı çalışmalar için kapsamlı işbirliğine girdiğini ifade eden sözcü, "Ulaştığımız başarılar ortada" dedi.

ABD'nin diğer ülkeleri keyfi vergi artışlarıyla tehdit etmek yerine kendi fentanil sorununu objektif ve rasyonel şekilde çözmesi gerektiğine işaret eden sözcü, ek gümrük vergilerinin yapıcı olmadığını ve gelecekte iki taraf arasındaki uyuşturucu karşıtı işbirliğini etkileyip zarar vereceğini söyledi.

Sözcü, "ABD'den yanlışlarını düzeltmesini, uyuşturucu karşıtı işbirliğinde zor kazanılan olumlu dinamikleri sürdürmesini ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini teşvik etmesini istiyoruz" dedi.