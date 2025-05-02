Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Uyarısı

Çin, ABD'nin gümrük vergileri konusunda diyalog isteğini değerlendirdiklerini açıkladı.

02.05.2025 09:47
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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin ilgili kanallar aracılığıyla birçok kez iletişime geçerek gümrük vergileri konularında görüşmelerde bulunma isteğini dile getirdiğini belirterek an itibarıyla durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Sözcü, cuma günkü açıklamasında pozisyonlarının değişmediğini, savaşmak zorunda kalırlarsa sonuna kadar savaşacaklarını, görüşmeler içinse kapının açık olduğunu belirtti.

Gümrük ve ticaret savaşlarının tek taraflı olarak ABD tarafından başlatıldığını kaydeden sözcü, ABD'nin samimiyetini hem hazırlık yaparak hem de yanlış eylemlerini düzeltme ve tek taraflı gümrük vergilerini kaldırma gibi somut adımlar atarak göstermesi gerektiğini ifade etti.

ABD tarafının sürekli şekilde gümrük vergisi önlemlerinde birtakım ayarlamalara gitmekten bahsettiğini fark ettiklerini belirten sözcü, "Herhangi bir olası diyalog ya da görüşme gerçekleştirilmesi durumunda, ABD'nin yanlış tek taraflı gümrük önlemlerini düzeltmemesi, tam bir samimiyet yoksunluğunu ortaya koyacak ve karşılıklı güvene daha da zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, sözle eylem arasındaki tutarsızlığın ve görüşmeleri zorlama ve şantaja perde yapmaya çalışmanın, Çin'e sökmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Uyarısı - Son Dakika

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