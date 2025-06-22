Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

Çin\'den ABD\'ye İran tepkisi: Orta Doğu\'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
22.06.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Orta Doğu'da barışın güç kullanımıyla sağlanamayacağını vurgulayan Fu, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının BM Şartı'nı ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, " Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz" dedi.

İsrail-İran çatışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olmasıyla, uluslararası gerginlik hat safhaya yükselirken; Çin'den de ABD'ye tepki geldi.

"ABD'NİN EYLEMLERİ İRAN'IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETMEKTEDİR"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesi altında nükleer tesislerin bombalanması, ABD'nin eylemleri, BM Şartı ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerini, ayrıca İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmektedir" dedi.

Fu, bu durumun Orta Doğu'daki gerilimi artırdığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na "darbe vurduğunu" savundu.

"İSRAİL SAVAŞIN YAYILMASINI ENGELLEMELİDİR"

Fu, uluslararası toplumun barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için somut çabalar göstermesi gerektiğini ifade ederek, derhal ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Çin'in, durumun kontrolden çıkma riski konusunda derin endişe duyduğunu belirten Fu, "Çatışmanın tarafları, özellikle İsrail, derhal bir ateşkese ulaşmalı, gerilimin artmasını önlemeli ve savaşın yayılmasını kesin bir şekilde engellemelidir." dedi.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ GÜÇ KULLANIMIYLA SAĞLANAMAZ"

Fu, diyalog ve müzakereye bağlılık çağrısında bulunarak, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz. Diyalog ve müzakere şu anda temel çıkış yoludur. İran'ın nükleer sorunu diplomatik yollarla çözmek için tüm imkanlar henüz tüketilmemiştir ve barışçıl bir çözüm için hala umut vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara, sorunun siyasi çözümü konusunda kararlılıklarını sürdürme çağrısı yapan Fu, BMGK'den hızlı adımlar atmasını talep etti.

KARAR TASLAĞINI HATIRLATTI

Fu, Rusya, Çin ve Pakistan'ın "derhal ve koşulsuz ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı, diyalog ve müzakere çağrısı" içeren bir karar taslağı önerdiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Konsey üyelerinin bu karar taslağını ortaklaşa destekleyerek güçlü sorumluluk duygularını göstermelerini umuyoruz."


Kaynak: AA

Orta Doğu, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • D Celik:
    Çin'de de iş yok .kuzu gibiler 13 0 Yanıtla
  • 12345678:
    bizde sizi adam sandık. ABD den İsrail'den farkınız yok. neymiş kendi enseni kendin kasiyacaksin. ne Rusya ne çin hiçbirine sırtını dayamayacaksin zayıf gördüler mi bir parça da onlar koparır. 3 0 Yanıtla
  • 846847:
    Çin çan çinin trampa tepkisiymis 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı
Madrid’de binlerce kişi Gazze için yürüdü Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü
Marmaris’teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama Marmaris'teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama
ABD, İsrail’deki vatandaşlarının tahliyesine başladı ABD, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladı
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:27
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:01
İran’ın Hürmüz Boğazı kararına ABD’den ilk tepki: Çin’in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
11:13
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
10:41
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
10:29
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
10:19
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 01:26:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.