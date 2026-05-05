Çin'den ABD'ye Küba Yaptırımları Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD'ye Küba Yaptırımları Eleştirisi

05.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını eleştirip ablukayı kaldırma çağrısı yaptı.

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını eleştirerek bu ülkeye yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları yoğunlaştırmasının Küba halkının geçim ve kalkınma hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Çin'in Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediği, bu ülkenin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'yi Küba'ya yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırmaya ve her türlü baskı ve zorlamaya son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 1 Mayıs'ta, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararnamenin, "Küba hükümetinin temsilcileri, yetkilileri veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef aldığı bildirilmişti.

Kararnamede ayrıca Küba ile bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla alışverişleri bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacağı belirtilmişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD tarafından alınan "tek taraflı zorlayıcı tedbirleri" reddettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Küba Yaptırımları Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:03:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Küba Yaptırımları Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.