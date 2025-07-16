Çin'den ABD'ye Küba Yaptırımlarına Tepki

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sözde "insan hakları" kisvesi altında Küba'ya tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve Küba'nın içişlerine müdahale etmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında ABD'nin, üst düzey Kübalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Küba'ya 60 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir abluka ve yasadışı yaptırımlar uyguladığını ve Küba halkına derin acılar yaşattığını belirten Lin, "Yaptırımların artırılması değil, derhal kaldırılması gerekiyor" dedi.

Lin, Küba'nın ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini ve egemenliğini ve onurunu korumasını kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Lin, "ABD'yi Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımları derhal kaldırmaya ve Küba'yı 'terörizmin destekleyen ülkeler' listesinden çıkarmaya çağırıyoruz. ABD tarafı insan haklarına gerçekten önem veriyorsa, Guantanamo'da, Küba'da ve dünyanın dört bir yanında yıllardır süregelen insan hakları ihlallerine ilişkin kendi sicilini gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.