Çin'den ABD'ye Saygı Vurgusu

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BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye yönelik politikasının tutarlı olduğunu söyledi.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD başkanlık seçimleri hakkında gelen bir soruya, seçimlerin ABD'nin iç işlerine ait bir konu olduğunu belirtti. Mao, "Amerikan halkının tercihine saygılıyız" ifadelerini kullandı.

"Çin'in ABD'ye yönelik politikası tutarlıdır" diyen Mao, Çin'in ABD ile olan ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde görüp ele almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.