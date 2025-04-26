Çin'den ABD'ye Silah Kontrol Eleştirisi

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin uluslararası silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi sistemini en fazla bozan ülke olduğunu belirterek ABD'yi kendi eylemlerini dikkatli şekilde incelemeye ve uluslararası toplumun endişelerine aktif şekilde karşılık vermeye davet etti.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı sözde "silahların kontrolü, silahlarının yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma anlaşmasına bağlılık ve uyum" hakkındaki raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD hükümetinin her yıl bu tür raporlar çıkararak diğer ülkeleri temelsiz şekilde karalarken kendisinin silahların kontrolü, silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konularındaki olumsuz hamleleri hakkında hiçbir şey söylemediğine dikkat çeken Guo, bunun tipik bir hegemonyacı mantık ve çifte standart olduğunu ve Çin'in buna birçok açıdan itiraz ederek diplomatik kanallardan ciddi protestolarını ilettiğini belirtti.

Guo, tüm dünyadaki silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi çalışmaları konusunda hakiki çok taraflılığa bağlılıklarını sürdürdüklerini, merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi kararlılıkla desteklediklerini, uluslararası yükümlülük ve taahhütlerini ciddiyetle yerine getirdiklerini ve uluslararası silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi sistemini destekleyecek somut eylemlerde bulunduklarını ifade etti.

Son yıllarda ABD'nin aktif şekilde askeri gücünü artırdığına, büyük ülkeler arasındaki cepheleşmeleri kışkırttığına ve küresel ve bölgesel stratejik istikrarı ciddi şekilde baltaladığına dikkat çeken Guo, ABD'nin uluslararası antlaşma ve kuruluşlardan gereksiz şekilde çekildiğini, uluslararası düzeni, kuralları ve yükümlülükleri göz ardı ettiğini ve uluslararası silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi sistemini en fazla bozan ülke olarak hareket ettiğini dile getirdi.

Guo, "ABD'nin böyle bir rapor yayımlaması son derece ironiktir. ABD'yi dikkatleri başka yönlere çekip Çin'i karalayarak sorumluluktan kurtulmaya çalışmak yerine kendisine eleştirel bir gözle bakmaya, ilgili anlaşmalara riayeti konusunda uluslararası düzeyde dile getirilen endişelere yanıt vermek üzere aktif eylemlerde bulunmaya ve uluslararası yükümlülük ve taahhütlerini ciddiyetle yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.