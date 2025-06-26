Çin'den ABD'ye Taiwan Tepkisi

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı askeri yardım ve silah satışlarını sert dille eleştirerek bunun, "Taiwan'ı savaşın ateşine sürüklemeye yönelik son derece kötü niyetli bir girişim" göstergesi olduğunu söyledi.

Zhang, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü askeri gizli anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, Taiwan'a askeri yardım için 500 milyon ABD doları bütçe ayrılmasını öngören savunma ödeneği yasasını kısa süre önce onaylamıştı.

Zhang, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etme ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısı yaptı.

Çinli sözcü, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin, Taiwan ile ABD arasındaki güvenlik işbirliğinin, askeri tedarik aşamasından ortak üretim ve ortak araştırma ve geliştirme aşamalarına doğru ilerlemesi yönündeki beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zhang, "ABD'li efendilerine haraç ödemek için sürekli yeni yollar deneyen Lai ve beraberindekiler, Taiwan'daki insanların güçlükle kazandığı parayı pervasızca saçıp savuruyor" dedi.

Zhang, ABD'ye güvenerek bağımsızlık arayışına girme ve yeniden birleşmeye güç kullanarak direnme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısında bulundu.