Çin'den ABD'ye Tepki: Gerekli Tedbirler Alınacak - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Tepki: Gerekli Tedbirler Alınacak

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Çin, ABD'nin araştırma merkezlerini izleme listesine almasına tepki göstererek gerekli tedbirleri alacağını bildirdi.

Çin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bazı araştırma merkezlerini özel izleme listesine almasına tepki göstererek, Çinli kurumların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kararına karşı duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığından bir sözcü, "Çin, Çinli araştırma kurumlarının yasal hak ve çıkarlarını korumak, bilimsel ve teknolojik değişim ile işbirliği için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini, ayrımcı engeller koyduğunu ve bilimsel araştırma işbirliğini siyasallaştırarak bir silah ve araç haline getirdiğini savundu.

ABD Savunma Bakanlığının, bazı araştırma merkezlerini yaptırım listesine almasının, iki ülkenin bilim camiaları arasındaki temas ve işbirliğine zarar verdiğini belirten Sözcü, uygulamanın bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki küresel işbirliği eğilimine de aykırı olduğunu kaydetti.

Sözcü, ABD'ye, Çinli araştırma kurumlarına yönelik asılsız suçlamaları durdurması, hatalı uygulamalarını "en kısa sürede" düzeltmesi ve Çinli araştırma kuruluşlarına "adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir muamele" sağlaması çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Çin'deki savunmayla bağlantılı akademilerin yanı sıra Şanghay'daki Fudan Üniversitesi gibi kurumları da "Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi"ne dahil etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Tepki: Gerekli Tedbirler Alınacak - Son Dakika

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