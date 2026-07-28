Çin'den ABD'ye Tepki: Tek Taraflılık Eleştirisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Tepki: Tek Taraflılık Eleştirisi

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Çin, ABD'nin 'kapasite fazlası' soruşturmasını tek taraflılıkla suçladı, diyaloğa davet etti.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Politika Araştırma Ofisi Direktörü Lin Weilong, ABD'nin "kapasite fazlası" gerekçesiyle 301. Madde kapsamında soruşturma başlatmasının, tipik bir tek taraflılık eylemi olduğunu ve uluslararası ekonomik düzeni ciddi şekilde bozduğunu söyledi.

Lin salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, yalnızca iç talebi aşan üretim kapasitesini keyfi olarak "kapasite fazlası" şeklinde tanımlayamayacağını ve bu kavramı dilediği gibi yorumlayamayacağını belirtti.

ABD'nin bir 301. Madde soruşturması yoluyla ticaret ortaklarının "kapasite fazlasına" sahip olup olmadığını tek taraflı olarak belirleme yetkisi bulunmadığını vurgulayan Lin, bu tür bir tespite dayanarak tek taraflı kısıtlayıcı önlemler de uygulayamayacağını kaydetti.

Lin, ABD'ye hatalarından dönme ve anlaşmazlıkları uygun şekilde diyalog ve istişareyle çözme çağrısında bulundu. Lin, gelişmeleri yakından takip edeceklerini, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

Bakanlık aynı gün "Sözde Kapasite Fazlası Meselesine İlişkin Çin'in Tutumu" başlıklı bir belge yayımladı. Belge, sözde kapasite fazlası meselesine ilişkin gerçekleri açıklığa kavuşturmayı ve Çin'in politik tutumunu ayrıntılı şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Çin'in modern sektörlerinin hızlı kalkınmasında inovasyonun önemini vurgulayan belgede, sektörlerin istikrarlı ve sağlıklı işleyişinin ise reformların sürekli derinleştirilmesine dayandığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Tepki: Tek Taraflılık Eleştirisi - Son Dakika

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