Çin'den ABD'ye Ticaret İtirazı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Ticaret İtirazı

29.06.2025 10:41
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Çin, ABD'nin gümrük vergisi indirimi şartlı ticaret anlaşmalarına karşı çıkacağını duyurdu.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü herhangi bir ülkenin, sözde "gümrük vergisi indirimi" karşılığında Çin'in aleyhine olacak şekilde ABD ile ticaret anlaşması yapmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü ABD'nin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine ilişkin soru üzerine, "Böyle bir durum ortaya çıkarsa, Çin bunu kabul etmeyecek ve meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı önlemler alacak" dedi.

"ABD nisan ayından bu yana ticaret ortaklarına sözde karşılıklı gümrük vergileri uyguluyor. Bu, çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde baltalayan ve normal uluslararası ticaret düzenini bozan tipik bir tek taraflı zorbalık örneği" diyen sözcü, Çin'in bu tür uygulamalara sürekli ve kararlı şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Sözcü, Çin'in diğer ülkelerin ABD ile olan ticari anlaşmazlıklarını eşit koşullarda yapılacak müzakerelerle çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve tüm tarafları adalet ve hakkaniyete bağlı kalmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya ve uluslararası ekonomik ve ticari kurallar ile çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla savunmaya çağırdığını söyledi.

Sözcü, "Bir ülkenin meşru haklarını gerçekten koruyabilmesi ancak ilkeleri ile pozisyonunu kararlı şekilde savunmasıyla mümkündür" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Ticaret İtirazı - Son Dakika

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