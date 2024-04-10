Çin\'den Avrupa\'ya Yerli Yapım Ticari Araçlarla Yüklü İlk Tren Yola Çıktı

HARBİN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinden Avrupa'ya giden, 290 adet yerli yapım ticari araçla yüklü ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
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