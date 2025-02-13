Çin'den Avustralya'ya Hava Sahası İhlali Tepkisi

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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avustralya'ya ait askeri uçağın kasıtlı şekilde Çin hava sahasına girmesi üzerine Avustralya'ya diplomatik kanallardan memnuniyetsizliklerini ilettiklerini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in Xisha Adaları üzerindeki hava sahasında meydana gelen izinsiz girişin, Çin'in egemenliğini ihlal edip Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Sözcü, "Çin tarafının uçağı hava sahası sınırları dışına çıkarmak için aldığı önlemler haklı, yasal, profesyonel ve ölçülüdür" dedi.

Bu bağlamda Avustralya'ya diplomatik kanallardan memnuniyetsizliklerini ilettiklerini kaydeden Guo, Avustralya tarafının ihlal ve provokasyona son vermesini ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı zedelemekten vazgeçmesini istediklerini ifade etti.