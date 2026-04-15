Çin'den Barış Görüşmelerine Destek

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmanın çözümü için Pakistan'da yürütülen barış görüşmelerinin 2 gün içinde yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamasını olumlu karşıladığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in çatışmayı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları olumlu karşıladığını ve Pakistan'ın geçici ateşkesin sağlanmasındaki adil ve dengeli arabuluculuk rolünü takdir ettiğini belirtti.

Sözcü Guo, "Ateşkesin ivmesini korumak ve savaşa geri dönülmesini tüm imkanlarla önlemek, çatışmanın çözümü için siyasi ve diplomatik araçlara bağlı kalmak acil öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile dün yaptığı görüşmede, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma ile güvenlik arasında denge ilkelerine bağlı kalınmasını vurguladığını hatırlatan Guo, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı Şi'nin önerisi, Çin'in ateşkes ile barışı teşvik etmeye, farklılıkların çözümünde diyaloğu savunmaya yönelik tutarlı pozisyonunu ve etkin çabasını yansıtıyor. Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın erken tarihte tesisi için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır."

ABD Başkanı Trump, ülkesinde Fox News'e verdiği mülakatta ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın "bitmeye çok yakın" olduğunu söylemiş, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önlerindeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.