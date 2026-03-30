Çin'den BM Barış Gücü'ne Saldırıya Kınama

Çin, Endonezyalı bir askerin öldürüldüğü, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerin Lübnan'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BM barış gücü askerlerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğu ve derhal durması gerektiğini belirten Sözcü Mao, "Çin, Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırıyı güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Mao, BM barış gücü personeline yönelik bilerek yapılan her türlü saldırının uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 no'lu kararını ihlal ettiğini vurguladı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı bir barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.