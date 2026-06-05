Çin'den Depremzedelere Destek - Son Dakika
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Çin'den Depremzedelere Destek

Çin\'den Depremzedelere Destek
05.06.2026 16:31
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Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, depremzede 120 vatandaşa 300 bin liralık market kartı dağıttı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, dezavantajlı depremzede vatandaşlara yardımda bulundu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından ampute olan, engelli ve mağdur 120 kişiye toplam 300 bin liralık market kart dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, ülke olarak depremlerin hemen ardından Türk milletiyle birlikte olduklarını ifade ederek, "6 Şubat 2023 tarihinden sonra bu bölgedeydik. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Yıllar sonra yeniden buraya geldik ve buradaki vatandaşlara az da olsa katkı sunmak istedik. İmkanlarımız kısıtlı ama dostluğumuz ebedidir." dedi.

Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ümmü Gülsüm Öncel ise konuşmasında, depremin neden olduğu maddi ve manevi hasarların devam ettiğini belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yardımlarından dolayı teşekkür eden Öncel, "Dayanışmanın iyileştirici gücüne olan inancımızla desteğinizin katlanarak artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından market kartlar dağıtıldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Adıyaman, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Depremzedelere Destek - Son Dakika

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