Çin\'den Dev Rüzgar Türbini

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, dünyanın en güçlü doğrudan tahrikli yüzer rüzgar türbinini piyasaya sürerek temiz enerji teknolojisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Çin Huaneng Grubu'nun cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, kamu iktisadi teşebbüsleri olan Çin Huaneng Grubu ile Dongfang Elektrik Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen 17 megavatlık türbin, perşembe günü Fujian eyaletinin kıyı kenti Fuqing'de üretim bandından indirildi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Yangjiang açık deniz bölgesinde gerçek koşullar altında test edilecek olan türbinin bir ünitesi, yılda 68 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebiliyor, bu da yaklaşık 40.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Yüzde 99'u aşan operasyonel kullanılabilirlik oranına sahip olan dev türbin, yaklaşık 53.000 metrekarelik süpürme alanı ile 7,5 standart futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsayan 262 metrelik rotor çapı ile rekor kırıyor. Türbinin 152 metre yüksekliğindeki göbek kısmı ise neredeyse 50 katlı bir bina yüksekliğine ulaşıyor.

Türbin, 24 metreden yüksek dalgalara ve 17. seviye tayfunlara kadar çıkan aşırı deniz koşullarına dayanabiliyor. Benzersiz dengeleme teknolojisi, yüzer platformun yüksek açılarla eğilmesi halinde bile enerji üretimini mümkün kılıyor.

Bu teknolojik atılım, Çin'in derin deniz rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirmesinin önünü açıyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı enerji araştırma enstitüsüne göre, 5-50 metre derinliğindeki kıyıya yakın sular yaklaşık 500 gigavatlık teknik olarak geliştirilebilir rüzgar enerjisi kapasitesi sunarken, derin denizlerdeki bu hacmin üç ya da dört katına ulaşabileceği öngörülüyor.