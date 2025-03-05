Çin'den Doğum Oranını Artırma Politikaları

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalar belirleyecek ve bu kapsamda çocuk bakımına yönelik sübvansiyonlar sağlayacak.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin, entegre kreş ve çocuk bakım hizmetlerini aktif bir şekilde geliştirmeyi ve kamu yararına yönelik çocuk bakım hizmetlerini artırmayı da hedefliyor.