Çin'den En Az Gelişmiş Ülkelere Sıfır Gümrük Vergisi

CENEVRE, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin, diplomatik ilişki kurduğu en az gelişmiş ülkelere yönelik sıfır gümrük vergisi politikasını genişlettiğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) bildirdi. Söz konusu karara göre sıfır gümrük vergisi kapsamındaki ürün oranı yüzde 98'den yüzde 100'e çıkarıldı.

Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen DTÖ toplantısında Çin heyetinin yaptığı açıklamada, 1 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni politikanın, Çin'in en az gelişmiş ülkeler ve Afrika ülkelerine daha fazla açılma çabaları kapsamında uygulandığı belirtildi.

Heyet ayrıca DTÖ üyelerini Çin ile Afrika arasında kısa süre önce imzalanan deklarasyon hakkında bilgilendirdi. Söz konusu deklarasyonda Çin, yüzde sıfır gümrük vergisi uygulamasını, diplomatik ilişki kurduğu 53 Afrika ülkesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Çin, sıfır gümrük vergisi girişimine ek olarak, mal ticaretini teşvik etmek ve Afrika'daki en az gelişmiş ülkelere yönelik beceri ve teknik eğitim programlarını güçlendirmek üzere ilave adımlar atma sözü de verdi.

Bu tedbirler, Afrika ülkeleri ve en az gelişmiş ülkeler için yeni kalkınma fırsatları ve büyüme ivmesi yaratırken, aynı zamanda küresel ticaretin istikrarına ve elde ettiği olumlu ivmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çin, uluslararası ticarette devam eden çalkantı karşısında tüm DTÖ üyelerine serbest ve dışa açık uluslararası ekonomik ve ticari düzeni sürdürme ve küreselleşmeyi kapsayıcı ve evrensel olarak faydalı olacak şekilde teşvik etme çağrısında bulundu.

Çin'in aldığı tedbirler, genel olarak DTÖ üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı benzeri görülmemiş zorluklara ve belirsizliklere dikkat çeken en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri ve diğer ekonomilerin temsilcileri de söz konusu tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çin'in yaptıklarını örnek gösteren temsilciler, daha fazla ülkeden, küresel ticaretin kapsayıcı ve sürdürülebilir gelişimini ilerletmek üzere en az gelişmiş ülkelere yönelik tercihli politikalar, kapasite geliştirme yardımları ve destekler sunmalarını istedi.