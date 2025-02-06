BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarının yol açtığı can kayıpları nedeniyle, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang çarşamba günü gönderdiği mesajında, Endonezya'nın Orta Cava eyaletini vuran ve ağır can ve mal kayıplarına yol açan sel ve toprak kaymaları haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Wang, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Endonezya'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
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