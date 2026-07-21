Çin'den Filipinler'e Provokasyon Suçlaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıktaki gerilimin ardından Filipinler güvenlik güçlerinin "kasıtlı olarak provokasyon yaptığını ve denizde olay çıkardığını" savundu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile Filipinler'in başkenti Manila'daki görüşmesinde Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Vang, "Filipinler ordusundan bazı asker ve polislerin kasıtlı olarak provokasyon yaptığını ve denizde olay çıkardığını" savunarak, bu tür eylemlerin Pekin-Manila ilişkilerini geliştirme çabalarını baltaladığını ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Güney Çin Denizi'nin bölgedeki ülkelerin ortak değeri olduğunu ve Çin-ASEAN ilişkilerine engel olmaması gerektiğini vurgulayan Vang, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları konusunda istişarelerin hızlandırılması ve "rahatsız edici faktörlerin yok edilmesi" konusunda ASEAN ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Vang, Güney Çin Denizi'nde barış, istikrar, işbirliği ve dostluk içeren bakış açısını ortak işbirliği ile geliştirmeye istekli olduklarına işaret etti.

Genel Sekreter Kao da ASEAN'ın bölge barışı ve istikrarı konusunda Çin ile çalışmaya istekli olduğunu, çift yönlü yaklaşımı ve Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları konusunda istişarelerin hızlandırılmasını desteklediğini kaydetti.

Filipinler, dün Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik personelinin Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini bildirmişti.

Çin de Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta, Filipinler'e ait botların Çin Sahil Güvenlik (CCG) teknesine çarptığını ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını öne sürmüştü.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre CCG personelinin Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu darbetmesi ve Çin basınının Filipinlileri "maymun" olarak tasvir eden yapay zeka destekli videolar ve karikatürler yayımlaması Manila yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Filipinler'den kınama

Öte yandan, Manila merkezli Philstar'ın haberine göre Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Castro, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın "bu tür olayları kınadığını" aktardı.