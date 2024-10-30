Çin'den Finlandiya'ya Vizesiz Seyahat Dönemi

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HELSİNKİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya'nın seyahat ve turizm sektörü, Çin'in Finlandiya vatandaşlarına vize muafiyeti uygulama kararını memnuniyetle karşıladı. Salı günü duyurulan tek taraflı vize muafiyeti politikasının, Finlandiyalıların Çin'e seyahatlerini büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Finlandiya Seyahat Sektörü Derneği Genel Müdürü Heli Maki-Franti, Xinhua'ya verdiği demeçte vize muafiyeti kararının, Finlandiya'dan Çin'e doğru olan turizmin yeniden canlandırılmasında temel rol oynayacağına inandığını belirterek, yeni politikanın bireysel turizmi ve işle ilgili seyahatleri kolaylaştıracağını kaydetti.

Finlandiyalı seyahat acentesi Olympia Air Travel Genel Müdürü Anne-Marjut Vaananen, Çin'e vizesiz seyahat imkanının, Finlandiyalı yolcuların seyahat planlamasını kolaylaştıracağını vurguladı ve yeni politikanın, vize alma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair, yaptığı yazılı açıklamada Finlandiyalı ziyaretçiler için vizesiz girişin faydaları hakkında iyimserliğini dile getirdi ve söz konusu politikanın, şirketin Çin havacılık piyasasındaki hedeflerini desteklediğine dikkat çekti.

Finnair, an itibarıyla haftada iki olan ve kış döneminde de devam etmesi planlanan Shanghai kentine uçuş sayısını, 2025'in yaz döneminde haftada dörde çıkarmayı planladıklarını belirtti.