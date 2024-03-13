BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Güney Kore'den doğru seçimi yapmasını, mevcut meseleleri kızıştırmada başka ülkelerin peşinden gitmemesini ve Çin-Güney Kore ilişkilerine gereksiz yük getirmekten kaçınmasını istedi.
Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 7 Mart'taki ifadelerine yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı. Güney Koreli sözcü, Güney Çin Denizi'nde Çin ve Filipinler'e ait sahil güvenlik teknelerinin çarpışması ve Filipinler'e ait tekneye tazyikli su sıkılmasının yol açtığı tehlikeli durumdan derin endişe duyduklarını söylemişti.
Çinli sözcü, "Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasından ciddi endişe duyuyoruz" dedi.
Wang, Filipinler'e ait teknelerin 5 Mart'ta Ren'ai Jiao sularına yasadışı şekilde girmesi konusunda Çin'in gerekli bilgileri paylaşarak ciddi tutumunu ortaya koyduğunu hatırlattı. Wang, söz konusu olayın, Filipinler'in kendi taahhütlerine aykırı davranması ve Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını ihlal etmesi nedeniyle vuku bulduğunu vurguladı.
Çin'in yasalara uygun olarak gereken yönetim ve kontrol tedbirlerini aldığını söyleyen Wang, yapılan hamlelerin profesyonel, itidalli, makul ve yasal olduğunu, sorumluluğun ise tamamen Filipinler'de olduğunu ifade etti.
Güney Kore'nin Güney Çin Denizi meselesinde bir taraf olmadığına işaret eden Wang, ancak bu ülkenin uzun süre bağlı kaldığı ihtiyatlı ve tarafsız tutumu son yıllarda değiştirerek Güney Çin Denizi konusunda birçok kez Çin'e imalarda veya suçlamalarda bulunduğunu belirtti.
Çin'in ivedilikle konuya ilişkin diplomatik girişimde bulunduğunu ifade eden Wang, "Güney Kore'ye doğru seçimi yapma, mevcut meseleleri kızıştırmada başka ülkelerin peşinden gitmeme ve Çin-Güney Kore ilişkilerine gereksiz yük getirmekten kaçınma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Güney Kore'ye Güney Çin Denizi Uyarısı - Son Dakika
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